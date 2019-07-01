زنغنة : ايران لن تتفاوض مع امريكا

واضاف زنغنة في تصريح لشبكة الـ "سي ان بي سي" التلفزيونية، انه لو ارادت امريكا تغيير الظروف الراهنة بين البلدين، يتعيّن عليها في بادئ الامر ان تلغي الحظر النفطي عن ايران والمناطق الاخرى.

وتابع : لو تم الغاء الحظر، عند ذلك سيكون بامكان امريكا ان تشاهد تغيّرا في الظروف الراهنة وفي المقابل نحن نستطيع القيام بالكثير من الامور ايضا.

واكد وزير النفط، ان ايران دأبت طيلة العام الماضي على حماية امن الاسواق العالمية للنفط واكدت باستمرار على ضرورة عدم تسييس هذه الاسواق.

واضاف زنغنة : ينبغي عدم تحويل اسواق النفط الى اداة لممارسة الضغط على الدول الاخرى وتقويض صادرات واستيراد الخام.

انتهى ** ح ع

