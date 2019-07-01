شمخاني يدين الهجمات الارهابية في كابول

وقدم شمخاني العزاء المواساة الى الحكومة والشعب الافغانيين، كما اعرب عن تضامنه مع عوائل ضحايا هذه الجرائم اللا انسانية.

واكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني في رسالته الى نظيره الباكستاني على ضرورة توسيع التعاون والفهم المشترك بين كافة الدول من اجل التصدي الفاعل لظاهرة الارهاب البغيضة؛ مبينا ان الارهابيين المتطرفين يستهدفون مظاهر الحياة الاعتيادية للمجتمعات الانسانية برمتها.

واضاف شمخاني : لاشك ان وقف هذه الممارسات المؤلمة للجماعات المتطرفة التابعة للفكر التكفيري يتحقق فقط من خلال العزيمة والارادة الجادة وتظافر الجهود بين الدول الجارة، والتصدي الحقيقي للارهاب.

وتابع قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على اتم الاستعداء للمساهمة في عملية اعادة الاستقراروالامان وايضا تقديم المساعدات الى المتضررين في هذه الاحداث.

انتهى ** ح ع