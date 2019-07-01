السفير مسجدي يؤكد استعداد ايران للتعاون مع العراق في مجال مكافحة الارهاب

وخلال لقائه وزير الداخلية العراقي الجديد ياسين طاهر الياسري،في بغداد الاثنين، اعرب مسجدي عن امله بان يتم في ظل التعاون بين وزارتي الداخلية الايرانية والعراقية كما في العامين الماضيين، اقامة مهيبة لمراسم زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) وان يقوم الزوار بزيارة العتبات المقدسة براحة البال.

كما اعلن استعداد ايران للتعاون مع الحكومة العراقية ومن ضمنها وزارة الداخلية لمكافحة الارهاب والجرائم المنظمة.

واشار مسجدي الى العلاقات العميقة بين البلدين الجارين واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم نمو وازدهار وشموخ واستقرار وامن العراق ، معتبرا ذلك بانه من شانه ان يسر الحكومة والشعب الايراني.

واضاف، ان حدود ايران والعراق قد تحولت الى حدود صداقة وتعاون ونامل بان نشهد المزيد من العلاقات والزيارات بين الشعبين يوما بعد يوم.

من جانبه اكد وزير الداخلية العراقي بان العراق حكومة وشعبا لن ينسى ابدا دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم بلاده في مكافحة تنظيم داعش الارهابي.

واكد الياسري بان جميع المؤسسات المعنية بمراسم زيارة الاربعين خاصة وزارة الداخلية العراقية ستسعى لتنظيم المراسم بافضل صورة ممكنة.

واوضح بانه سيزور طهران قريبا للتباحث مع المسؤولين الايرانيين المعنيين للتنسيق بشان مراسم زيارة الاربعين، معربا عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين الجارين.

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