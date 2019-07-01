٢ يوليو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩
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هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب مدينة لالي جنوب غرب ايران

هزة ارضية بقوة 4.4 ريختر تضرب مدينة لالي جنوب غرب ايران

اهواز / 2 تموز /يوليو /ارنا- ضربت هزة ارضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الثلاثاء مدينة لالي التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة 12 و 8 دقائق و 6 ثوان من بعد منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الساعة 7 و 38 دقيقة و 6 ثوان مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).

ووقعت الهزة الارضية في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 32.30 والطول الشرقي 48.96 درجة.

وشعر بالهزة الارضية سكان المدن الشمالية لمحافظة خوزستان ومنها شوشتر ودزفول ومسجد سليمان وكتوند ومركز المحافظة اهواز.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع خسائر جراء هذه الهزة الارضية.

انتهى ** 2342

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