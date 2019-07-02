زنكنة: استمرار إستثناء ايران من اتفاق خفض انتاج النفط

وفي تصريح ادلى به للصحفیین امس الاثنين على هامش اجتماع المجلس الوزاري للدول الاعضاء في منظمة أوبك في فيينا، قال زنكنة، انه تم اعفاء ايران من اتفاق خفض الانتاج كالاجتماع السابق.

من جهة ثانية أكد وزير النفط الايراني أن ميثاق التعاون بين اوبك وغير اوبك ليس ملزما ولا يحمّل المنظمة عبء جديدا.

واضاف لقد سمح للدول بان تاخذ التراخيص اللازمة من الحكومات والمراجع العليا، كما ان اهم قضية هي انه جاء في قرار اوبك بان هذا التعاون لن يؤثر على قرارات اوبك وآلياتها العملانية.

واضاف، ان المصادر المالية لهذا التعاون يجب اتخاذ القرار بشانها بصورة منفصلة وتقسيمها بين الاعضاء وبناء عليه فان هذا الامر لا يترتب فرض عبء اضافي على اوبك.

وفي الرد على سؤال حول مدى تاثير هذا التعاون على انشطة اوبك قال، ان اوبك تضل اوبك وان الرئيس الدوري لهذا الميثاق يتغير سنويا بين الاعضاء.

واوضح بان التعديلات التي اجريت على ميثاق التعاون قد لفتت اهتمام ايران، متوقعا الا تعارض الحكومة الايرانية المصادقة على هذا الميثاق واضاف، باعتقادي انه بما هذا الميثاق غير ملزم ويعد تعاونا طوعيا فلا اشكالية فيه.

وحول تاثير هذا الميثاق على التعاون بين اعضاء اوبك في المستقبل قال إن الهدف هو ان يشكل حضنا للدول التي تريد التعاون مع اوبك لكنها لا تريد ان تصبح عضوا فيه.

انتهى ** 2342