سنندج تستضيف الملتقى الدولي لأبرز الشخصيات الكردية

وافتتح الملتقى الذي يستمر يومين اليوم بقراءة رسالة رئيس الجمهورية حسن روحاني ورسالة اخرى من رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.
والقى محافظ كردستان (غرب ايران) بهمن مراد نيا كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى، وفي ختام الملتقى الأول للمشاهير الكرد سيجري تكريم أبرز الشخصيات الكردية المعروفة في المجالات الثقافية و الفنية والاجتماعية والرياضية والموسيقى والعلوم .
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سنندج/ 2 تموز/ يوليو/ ارنا - بدأ حفل افتتاح الملتقى الدولي للمشاهير الأكراد اليوم الثلاثاء في قاعة مولوي بجامعة كردستان بحضور عدد من المسؤولين المحليين والأجانب، بمن فيهم حجة الإسلام علي يونسي، المساعد الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون القوميات والأقليات الدينية، والفنان مظهر خالقي.
وافتتح الملتقى الذي يستمر يومين اليوم بقراءة رسالة رئيس الجمهورية حسن روحاني ورسالة اخرى من رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.
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