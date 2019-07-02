سفیر ایران لدى باكستان: صمود ايران امام امريكا يتحول الى انموذج عالمي

واضاف "مهدي هنردوست" في مقال تحت عنوان " العداوة الامريكية مع ايران" الذي نشر اليوم الثلاثاء في الصحف الباكستانية: ان مقاومة وصمود الشعب الايراني امام الضغوط السياسية والاقتصادية خلال الاربعين عاما اصبحت رمزا لعدم التركيع امام المتغطرسين وانموذجا للشعوب الحرة في العالم والتي تشكل خطرا للقوى الاستعمارية.

واكد انه في اعقاب التوترات الاخيرة الناتجة عن اسقاط الحرس الثوري الطائرة الامريكية المسيرة في الاجواء الايرانية نشاهد تزايدا في توجيه التهم غير المبررة لايران واستخدام الكلمات والعبارات الخارجة عن نطاق الاعراف والقوانين الدولية من قبل أمريكا وزيادة الضغوطات الاقتصادية والحظر المفروض على ايران.

وقال من الواضح جدا ان السبب الرئيسي للتعامل الاستكباري الامريكي وفرض الضغوط الاقتصادية ومحاولة فرض الحظر الامريكي على ايران هو المعتقدات الإيديولوجية الإسلامية ونهج ايران في مكافحة الظلم ودعم المظلومين وعدم تبعية القوى الكبرى ومواجهتها الهيمنة الامريكية.

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