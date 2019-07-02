افتتاح الجناح الايراني في المتحف الوطني بداغستان الروسية

ويتم عرض آثار قيمة و تاريخية وكذلك مقتنيات من الفن المعاصر في الجناح المخصص لإيران في المتحف الوطني بمدينة ماخاج قلعة بداغستان الروسية.

وخلال زيارته المتحف قدم سفير الجمهورية الإسلامية كتاب حول فن الخاتم وكذلك قطعة من البلاط المزين بنقوش إيرانية كهدية إلى المتحف .

انتهى**م م**2041**

