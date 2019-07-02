افتتاح الجناح الايراني في المتحف الوطني بداغستان الروسية

ويتم عرض آثار قيمة و تاريخية وكذلك مقتنيات من الفن المعاصر في الجناح المخصص لإيران في المتحف الوطني بمدينة ماخاج قلعة بداغستان الروسية.
وخلال زيارته المتحف قدم سفير الجمهورية الإسلامية كتاب حول فن الخاتم وكذلك قطعة من البلاط المزين بنقوش إيرانية كهدية إلى المتحف .
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موسكو / 2 تموز / يوليو / ارنا – افتتح جناح المقتنيات والآثار الإيرانية في المتحف الوطني بداغستان الروسية بحضور سفير الجمهورية الاسلامية في روسيا " مهدي سنائي".
ويتم عرض آثار قيمة و تاريخية وكذلك مقتنيات من الفن المعاصر في الجناح المخصص لإيران في المتحف الوطني بمدينة ماخاج قلعة بداغستان الروسية.
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