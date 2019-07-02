المركز الدولي للقانون الجنائي الإيراني يطالب ببحث موضوع جرائم الحرب في اليمن

ووفقا لموقع المعلومات الدولي التابع لمركز القانون الجنائي الدولي في ايران. فقد ارسل المركز تقريرا يحتوي على ووثائق تؤكد ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين اليمنيين ارتكبها "التحالف الذي تقوده السعودية" وأرسل إلى "مكتب المدعي العام" في "المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي بهولندا بهدف ايصال صوت ضحايا جرائم الحرب في اليمن الى اسماع العالم ولتقديم الجناة الى المحاكم الدولية.

يتبع..