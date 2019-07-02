الرئيس روحاني : ملتقى مشاهير الكرد فرصة لتكريم كل القوميات الإيرانية

وتمت قراءة رسالة روحاني من قبل حجة الاسلام علي يونسي المساعد الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون المذاهب والاقليات الدينية .

وجاء في رسالة الرئيس روحاني، ان ايران وعبر تاريخها العريق تجاوزت كل التحديات رغم مافيها من تنوع قومي ومذهبي وما تتمتع به من موقع جيوسياسي خاص.

وتابع قائلا : ان الانتصار على التحديات نابع من التلاحم الثقافي بين القوميات والمذاهب المختلفة في البلاد والتي تعايشت آلاف السنين على هذه البقعة الجغرافية الواسعة.

واشار روحاني في رسالته الى أن الكرد وكبقية القوميات الإيرانية العريقة يعتبرون ايران مهد ثقافتهم وحضارتهم ويعشقون تاريخ ةثقافة هذا البلد.

يتبع.. 2344