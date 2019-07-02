وزير الطرق: الهدف من الحظر الامريكي هو نهب ثرواتنا الوطنية

وفي مراسم احياء الذكرى السنوية لكارثة اسقاط الطائرة الايرانية في الخليج الفارسي بواسطة البارجة الامريكية عام ۱۹۸۸ ما ادى الى استشهاد جميع الركاب البالغ عددهم ۲۹۰ شخصا من ضمنهم ۶۶ طفلا اضاف اسلامي: ان مكانة هولاء الشهداء في صناعة الطيران الايرانية والمجتمع الدولي خالدة وهذه الجريمة تثبت ان امريكا ارهابية.

واضاف: استهدفت الولايات المتحدة طائرة ركاب كانت تواصل سيرها الطبيعي لكنها لم تعتذر من اسقاط الطائرة فحسب بل منح قائد بارجة وينسنس الذي امر باطلاق الصاروخ عليها وسام الشجاعة .

واكد ان الهدف من الحظر الامريكي كان نهب ثروت ايران الوطنية ولايزال هذا الهدف من ضمن برامجها الرئيسية.

انتهى** ۱۴۵۳**۱۰۴۹