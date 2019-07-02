قائد القوة البرية : الرد على اعتداء العدو سيكون ساحقا

وعلى هامش مراسم تشييع الشهيد مجيد رياضتي الذي استشهد قبل ۳۵ عاما في الحرب المفروضة على ايران على يد قوات نظام البعث قال قائد القوة البرية في الجيش الايراني في تصريح ادلى به للصحفيين : في حال وقعت مواجهة مع العدو سوف يستخدم الجيش الايراني المعدات والتقنيات والتكتيكات المحلية تماما.

وأضاف أن الجيش مستعد أن يرد على جشع العدو أو اي خطوة حمقاء تصدر منه بشكل ساحق، مهما كان حجمها وإن كانت برية او جوية أو بحرية، مؤكدا ان ايران قادرة على قلب معادلات العدو، إن تجرّأ على الاعتداء على ايران.

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