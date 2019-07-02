مساعدة عمران خان تؤكد على تعزيز التعاون الاعلامي والثفافي مع ايران

وقالت اعوان خلال لقاءها مع السفير الايراني لدى باكستان "مهدي هنردوست" ان بامكان وسائل الاعلام ان تلعب دورا مؤثرا في تقوية العلاقات بين البلدين الصديقين وتنمية التواصل الشعبي اكثر من ذي قبل.

واكدت ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بلد هام في المنطقة وباكستان تتطلع الى تعميق تعاونها مع ايران خاصة في المجالات التي تخدم مصالح شعبي البلدين.

واضافت ان العلاقات الثنائية لها جذور في القواسم الدينية والثقافية والتاريخية المشتركة بينهما واسفرت الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الى ايران عن تعزيز الفهم المتبادل في خصوص القضايا واسعة النطاق وعكست رغبة باكستان المتزايدة لترسيخ العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقالت ان عمران خان يصف الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها نموذج بارز في مجال النظام الضريبي وتحصيل الضرائب في البلاد.

واشادت اعوان بالامكانيات الطبية المتقدمة التي تحظي بها ايران وخدماتها العلاجية وعزم المسؤولين الايرانيين تقديم الخدمات للشعب تلبية للمطالب الوطنية.

واكدت ان باكستان ملتزمة بالسلام في المنطقة لانها تعتبره عاملا رئيسيا لتنمية واستقرار دول المنطقة.

من جانبه شدد السفير الايراني لدى باكستان "مهدي هنردوست" في اللقاء على ضرورة توطيد التعاون المشترك مع باكستان في المجالات الاعلامية والثقافية والفنية.

واشار الى التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون بين وكالات الانباء الايرانية والباكستانية الرسمية واتفاقية تصدير الكهرباء الايراني الى باكستان.

واعتبر هنردوست تبادل الافلام والمسلسلات التفزيونية امر هام لفهم القيم المشتركة بين مجتمعات البلدين والمزيد من التعرف على ثقافتهما، واصفا تبادل الوفود الاعلامية بين ايران وباكستان بانه يؤثر على الاستفادة من التجارب الثنائية.

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