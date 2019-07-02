القائد العام للجيش الايراني يتفقد قاعدة الشهيد بابائي الجوية

وافاد مراسل ارنا انه وفي مستهل الزيارة التفقدية لقائد الجيش الايراني للقاعدة الجوية وخلال اجتماع تخصصي مع القادة والطيارين، استمع الى تقرير القادة حول اداء الاقسام المختلفة، معربا عن تقديره للانشطة والاجراءات المتخذة، وأكد ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي، وعدم الاكتفاء بالمستوى الحالي والسعي لتعزيزه.

وتفقد اللواء موسوي مراحل صيانة الطائرات المقاتلة ودورات تدريب الطيارين والضباط في مركز التدريب العالي، وقيم استعداد الطيارين من النواحي القتالية والتكتيكية والتدريبية.

كما تفقد القائد العام للجيش الايراني اجهزة محاكاة مقاتلات F14، F7، PC7، وكتائب التدريب ومركز تدريب شهيد ابو عطا ومقر الجنود بقاعدة الشهيد بابائي الجوية.

وخلال الاجتماع مع ضباط دورة التدريب العالمي، أجاب القائد العام للجيش الايراني على أسئلة الحاضرين، وقدم توصيات لتحسين جودة التدريب وضرورة تحديث المعلومات.

ورافق القائد العام للجيش الايراني في هذه الزيارة التفقدية ، قائد القوة الجوية العميد الطيار نصري زادة.

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