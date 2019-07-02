قائد الثورة الإسلامية يعين مساعدا لقيادة الاركان وقائدا لقوات التعبئة

وفي الأمر الأول اشار سماحته الى كفاءات ومؤهلات العميد آشتياني لتقلد منصب نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

كما دعا سماحته العميد اشتياني الى بذل الجهود المطلوبة للارتقاء بالمستوى الدفاعي والأمني للقوات المسلحة بالاستفادة من الخبرات النخبوية والعلمية .

وفي الأمر الثاني اشاد قائد الثورة الاسلامية بكفاءة القائد الجديد لمؤسسة قوات التعبئة ودعاه الى العمل على تطوير ثقافة التعبئة والمقاومة وتهيئة الارضية اللازمة للابداع والخلاقية لدى التعبويين خاصة الفتيان والشبان من اجل تعميق وصيانة القيم الثورية وتواجدهم المنظم لتلبية حاجات الميدان.

كما دعا القائد الى توسيع المجاميع الجهادية وتعزيز وجود التعبويين بين شرائح المجتمع بالتعاون مع قوات حرس الثورة الاسلامية وباقي مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

انتهى** 2344