٢ يوليو ٢٠١٩ - ١٤:١٦
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رمز الخبر 83378484
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قائد الثورة الإسلامية يعين مساعدا لقيادة الاركان وقائدا لقوات التعبئة

قائد الثورة الإسلامية يعين مساعدا لقيادة الاركان وقائدا لقوات التعبئة

طهران / 2 تموز/ يوليو/ارنا - أصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد علي الخامنئي أمرا بتعيين العميد محمد رضا آشتياني بمنصب نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ، كما أصدر أمرا آخر بتعيين العميد غلام رضا سليماني بمنصب رئيس مؤسسة قوات التعبئة التابعة لحرس الثورة الاسلامية (البسيج).

وفي الأمر الأول اشار سماحته الى كفاءات ومؤهلات العميد آشتياني لتقلد منصب نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.

كما دعا سماحته العميد اشتياني الى بذل الجهود المطلوبة للارتقاء بالمستوى الدفاعي والأمني للقوات المسلحة بالاستفادة من الخبرات النخبوية والعلمية .

وفي الأمر الثاني اشاد قائد الثورة الاسلامية بكفاءة القائد الجديد لمؤسسة قوات التعبئة ودعاه الى العمل على تطوير ثقافة التعبئة والمقاومة وتهيئة الارضية اللازمة للابداع والخلاقية لدى التعبويين خاصة الفتيان والشبان من اجل تعميق وصيانة القيم الثورية وتواجدهم المنظم لتلبية حاجات الميدان.

كما دعا القائد الى توسيع المجاميع الجهادية وتعزيز وجود التعبويين بين شرائح المجتمع بالتعاون مع قوات حرس الثورة الاسلامية وباقي مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.

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