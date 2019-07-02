٢ يوليو ٢٠١٩ - ٢١:١٢
محمدکاظم جعفری
رمز الخبر 83378545
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اللجنة الأولمبية الايرانية تدين تفجيرات كابول الإرهابية

اللجنة الأولمبية الايرانية تدين تفجيرات كابول الإرهابية

طهران /2 تموز / يوليو / ارنا – دانت اللجنة الأولمبية الوطنية (في ايران) التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت عاصمة افغانستان كابول؛ معربة عن تعاطفها مع الشعب الأفغاني واللجنة الأولمبية الوطنية والوسط الرياضي في البلد الشقيق افغانستان.

واكدت اللجنة الاولمبية الايرانية في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء ان الانفجارات الإرهابية الأخيرة التي حدثت في العاصمة الافغانیة كابول، وبالقرب من المنشآت الرياضية التابعة لللجنة الأولمبية الافغانية واتحاد كرة القدم في هذا البلد والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين العزل، اثارت موجة من الحزن والاسى بين ابناء الشعب الايراني العظيم والمجتمع الرياضي الإيراني.
كما تطلعت اللجنة الأولمبية الوطنية الى صدور بيانات ادانة على صعيد المجتمع الرياضي العالمي والمسلمين في انحاء العالم ازاء هذه الهجمات الغاشمة والشريرة التی يمارسها التكفيريون؛ متمنية للشعب والمجتمع الرياضي الافغاييين بالسلامة والسعادة.

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