اللجنة الأولمبية الايرانية تدين تفجيرات كابول الإرهابية

واكدت اللجنة الاولمبية الايرانية في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء ان الانفجارات الإرهابية الأخيرة التي حدثت في العاصمة الافغانیة كابول، وبالقرب من المنشآت الرياضية التابعة لللجنة الأولمبية الافغانية واتحاد كرة القدم في هذا البلد والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين العزل، اثارت موجة من الحزن والاسى بين ابناء الشعب الايراني العظيم والمجتمع الرياضي الإيراني.

كما تطلعت اللجنة الأولمبية الوطنية الى صدور بيانات ادانة على صعيد المجتمع الرياضي العالمي والمسلمين في انحاء العالم ازاء هذه الهجمات الغاشمة والشريرة التی يمارسها التكفيريون؛ متمنية للشعب والمجتمع الرياضي الافغاييين بالسلامة والسعادة.

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