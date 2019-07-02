وأفادت إرنا عن غلام حسين اسماعيلي قوله اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، أن أجهزة الأمن تمكنت خلال السنوات الماضية من كشف شبكة تجسس أمريكية في جميع دول العالم ووضعت معلومات هذه الشبكة في متناول الدول الصديقة ومنها الصين.

وأكد المتحدث بإسم السلطة القضائية، القضاء على تلك الشبكة، قائلاً، إن نشاطات تلك الشبكة انتهت ولكن الطبيعة العدائية الأمريكية لا نهاية لها حيث نظمت شبكة أخرى ولكن أجهزة الأمن تمكنت في العام الماضي من الكشف عنها واعتقال مختلف عناصرها الذين كانوا يعملون في مراكز حساسة وتم تسليمهم إلى المراجع القضائية.

ونوه إلى إصدار محكمة الثورة الحكم بالسجن لمدة طويلة على جاسوسين، قائلاً، تم البت بملف عدد آخر من قبل النيابة العسكرية، ونظراً لطبيعة عملهم جرى المطالبة بعقوبة الإعدام لهم.

انتهى**م م**2041**

