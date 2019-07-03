الشيخ قيس الخزعلي: قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح

وذكر الشيخ الخزعلي، في تغريدة له على حسابه في (تويتر) ان "قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا مهنيا وثابتا من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله او دمجه".

وأضاف، ان "ابعاد الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجستية كفيل بضمان قوة الحشد الشعبي ليقوم بواجبه المقدس في ضمان امن العراق ومستقبله".

واوضح الخزعلي، "في هذه المناسبة نؤكد اننا لم نتدخل مطلقا في موضوع الحشد الشعبي وقراراته وأماكن تواجده منذ ان أعلنا فك الارتباط السياسي معه ونجدد الدعوة لكل الأطراف لإيكال هذه الأمور الى القائدالعام للقوات المسلحة وإطلاقه يده فيها بما يضمن بما يضمن استقلالية ومهنية القوات المسلحة العراقية".

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