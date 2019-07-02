مسؤول : مجموعة من اصحاب الخير اللبنانيين يتبرعون لصالح ضحايا الفيضانات في خوزستان

وفي تصريح للصحفيين علی هامش اجتماع هؤلاء الخيرين اللبنانيين مع ممثل قائد الثورة الاسلامية في محافظة خوزستان، اوضح مظفري "لقد شاهدنا خلال الفيضانات الأخيرة مشاهد فريدة من المحبة والاحسان والكرم التي جسدها الشعب الايراني الكريم والتي تبلور مرة أخرى مظاهر الوحدة والتعاطف الوطني في ظل الظروف الصعبة".

واوضح المسؤول في محافظة خوزستان، انه تم تقديم مساعدات كبيرة لصالح المنكوبين بالفيضانات حيث وزّعت من قبل اللجنة بين المناطق التي تضررت بهذه الاحداث.

وقال مظفري : هناك بعض الدول الإسلامية ايضا التي قدمت مساعدات انسانية للمنكوبي السيول من اهالي خوزستان وكان لبنان أحد الدول التي بدأت في تقديم مساعداتها اللى هؤلاء فور ووقع الاحداث؛ حيث قام الشعب اللبناني الكريم بارسال مساهماته النقدية وغير النقدية إلى خوزستان والتي تم توزيعها بين المتضررين من الفيضانات على الفور.

وحسب رئيس فرع مؤسسة الامام الخميني (رض) للاغاثة، سيتم بفضل المساعدات المالية المقدمة من الشعب اللبناني، بناء حوالي مائة وحدة سكنية في المناطق المتضررة من الفيضانات في خوزستان.

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