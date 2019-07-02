قمة ثلاثية مرتقبة في 14 اغسطس بين الرئيس الروسي ونظيريه الايراني والاذربيجاني

جاء ذلك خلال اللقاء بين اوماخانوف مع النائب الاول لرئيس البرلمان الايراني "مسعود بزشكيان" اليوم الثلاثاء في مقر مجلس الشيوخ الروسي بموسكو.

ودان هذا المسؤول البرلماني الروسي بشدة الاجراءات الاحادية الامريكية المناوئة لايران؛ مؤكدا على ضرورة التصدي بحزم لسياسات البلطجة التي تنتهجها واشنطن.

واشاد مساعد رئيس مجلس الشيوخ الروسي بالرد القاصم الذي صدر عن الجمهورية الاسلامية الايرانية على اعتداء الطائرة المسيرة الامريكية.

وشدد اوماخانوف على ضرورة تعزيز التعاون وتقريب المواقف بين ايران وروسيا، لارغام الامريكيين على التراجع عن مواقفهم الاحادية.

الى ذلك، اشار نائب رئيس البرلمان الايراني الى بعض الاجراءات الامريكية المناوئة للجمهورية الاسلامية، قائلا خلال اللقاء مع اوماخانوف ان "هؤلاء (الامريكيين) يزعمون انه بانسحابهم من الاتفاق النوي وتشديد الحظر والتهديد العسكري، سيتمكنون من ارغام ايران على القبول بمطالبهم؛ مؤكدا ان الشعب الايراني استطاع ان يسطر الملاحم في افشال المؤامرات الامريكية ضد بلاده.

كما نوه بزشكيان الى ضرورة التماسك وتوحيد المواقف بين الدول الاقليمية ولاسيما ايران وروسيا للحفاظ على امن المنطقة.

وتابع : ينبغي على الامريكيين ان يغادروا المنطقة لان الدول الاقليمية قادرة على حماية الامن فيها.

و اكد النائب الاول لرئيس البرلمان الايراني، على ان الحظر الامريكي يتعارض مع كافة المعايير والقوانين الدولية؛ داعيا الى تعزيز التعاون وتنمية العلاقات بين ايران وروسيا حيال القضايا الاقليمية والدولية.

و وصل النائب الاول لرئيس البرلمان الايراني مسعود بزشكيان امس الاثنين الى موسكو للمشاركة في ملتقى التنمية البرلمانية الذي بدا اعمال اليوم ويتنهي غدا الاربعاء بكلمة رئيس جمهورية روسيا فلاديمير بوتين.

انتهى ** ح ع

