الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية ارهابية شمال غربی البلاد

واشار الموقع الاعلامي الالكتروني للحرس الثوري، الى وقوع اشتباك مسلح بين القوات المنتسبة الى مقر حمزة سيد الشهداء (ع) خلية ارهابية تابعة للاستكبار العالمي التي كانت بصدد التسلل عبر الحدود الى داخل البلاد في منطقة جالدان بمحافظة اذربايجان الغربية؛ مما اسفر عن مصرع اثنين من عناصر هذه الخلية واصابة الاشرار الاخرين وبالتالي القضاء على الخلية الارهابية تماما.

كما اشار هذا التقرير الى استشهاد اثنين من المضحين الشجعان المحليين في هذه الاشتباكات.

وبحسب التقرير ايضا، تمكنت القوات التابعة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) من الحصول على كميات ملحوظة من السلاح والمعدات واجهزة الاتصالات التي كانت بحوزة هؤلاء الارهابيين.

وفي الختام، اكدت العلاقات العامة بمقر حمزة سيد الشهداء (ع)، ان عملية مطاردة الفلول الهاربين لهذه الخلية الارهابية لاتزال مستمرة.

انتهى** ح ع