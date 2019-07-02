الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية ارهابية شمال غربی البلاد

واشار الموقع الاعلامي الالكتروني للحرس الثوري، الى وقوع اشتباك مسلح بين القوات المنتسبة الى مقر حمزة سيد الشهداء (ع) خلية ارهابية تابعة للاستكبار العالمي التي كانت بصدد التسلل عبر الحدود الى داخل البلاد في منطقة جالدان بمحافظة اذربايجان الغربية؛ مما اسفر عن مصرع اثنين من عناصر هذه الخلية واصابة الاشرار الاخرين وبالتالي القضاء على الخلية الارهابية تماما.
كما اشار هذا التقرير الى استشهاد اثنين من المضحين الشجعان المحليين في هذه الاشتباكات.
وبحسب التقرير ايضا، تمكنت القوات التابعة لمقر حمزة سيد الشهداء (ع) من الحصول على كميات ملحوظة من السلاح والمعدات واجهزة الاتصالات التي كانت بحوزة هؤلاء الارهابيين.
وفي الختام، اكدت العلاقات العامة بمقر حمزة سيد الشهداء (ع)، ان عملية مطاردة الفلول الهاربين لهذه الخلية الارهابية لاتزال مستمرة.
انتهى** ح ع
طهران / 2 تموز / يوليو / ارنا – اعلنت العلاقات العامة في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، القضاء على خلية ارهابية مناوئة للثورة الاسلامية خلال اشتباكات مسلحة مع القوات المنتسبة الى هذا المقر في منطقة جالدران بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب).
واشار الموقع الاعلامي الالكتروني للحرس الثوري، الى وقوع اشتباك مسلح بين القوات المنتسبة الى مقر حمزة سيد الشهداء (ع) خلية ارهابية تابعة للاستكبار العالمي التي كانت بصدد التسلل عبر الحدود الى داخل البلاد في منطقة جالدان بمحافظة اذربايجان الغربية؛ مما اسفر عن مصرع اثنين من عناصر هذه الخلية واصابة الاشرار الاخرين وبالتالي القضاء على الخلية الارهابية تماما.
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