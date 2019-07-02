قريبا..انشاء محطة كهرباء بسعة 100 ميغاواط قرب الحدود الايرانية مع ارمينيا

وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش الاجتماع السادس عشر للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وارمينيا، اشار دكانيان الى ان انشاء هذه المحطة سيتم في اطار الاتفاقات التي توصل اليها الاجتماع اليوم.

واشار وزير الطاقة الايراني الى ان التسريع في وتيرة الاجراءات ذات الصلة بانشاء الخط الثالث لنقل الطاقة الكهربائية بين البلدين، شكل احد بنود هذا الاتفاق؛ موضحا ان ايران وارمينيا اتفقتا على تدشين هذا المشروع بحلول العام 2020.

وحول زيادة حجم صادرات الغاز الايراني الى ارمينيا، قال : ان صادرات الغاز الى هذا البلد سيشهد زيادة من خلال عمليات مقايضة السلع المطلوبة في ايران.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، تطرق اردكانيان الى موضوع زيادة حجم التعامل في مجال الطاقة عبر ممر الشمال – جنوب بين ايران وروسيا وجورجيا وارمينيا؛ مبينا ان ذلك شكل احد محاور اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اليوم.

وفي الختام، اعلن وزير الطاقة الايراني عن تصدير مليون متر مكعب يوميا من الغاز الايراني الى ارمينيا؛ منوها بتوفر الطاقات في هذا المجال وبما يتيح لايران زيادة حجم صادرات الغاز الى 4 اضعاف.

انتهى ** ح ع

