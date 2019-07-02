الاتفاقات الموقعة بين طهران ويريفان تصب في مصلحة البلدين

وفي كلمته اليوم الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمقر وزارة الطاقة الايرانية في طهران، وصف غريغوريان الاتفاقات الحاصلة بين طهران ويريفان في مجالات الطاقة والنقل وترانزيت السلع والصناعة والتجاررة والبيئة والسياحة، بانها مفيدة.

واعرب المسؤول الارميني الرفيع عن ترحيبه بانضمام ايران الى عضوية اتحاد اوراسيا للتعاون؛ مصرحا ان تنفيذ هذا الامر يسهم في تطوير التعاون التجاري بين الجمهورية الاسلامية وسائر اعضاء الاتحاد.

ونوّه غريغوريان الى ان ارمينيا تعد البلد الوحيد من بين سائر اعضاء اتحاد اوراسيا، الذي تجمعه حدود برية مشتركة مع ايران؛ وبما يتيح له امكانية القيام بدور مؤثر في تعزيز العلاقات بين طهران واعضاء الاتحاد.

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