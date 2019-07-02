ايران تدعو لايجاد آلية لارساء السلام والاستقرار والحيلولة دون الظلم في العالم

جاء ذلك في كلمة القاها بزشكيان خلال اجتماع الجمعية العامة للمؤتمر الدولي الثاني لتطوير التظام البرلماني المنعقد في موسكو حيث تطرق الى اهم المشاكل والسبل الدولية الراهنة ، مؤكدا ضرورة التعاون والحوار من اجل التشريع الصحيح للوصول الى السلام والامن والاستقرار في العالم.

واشار المسؤول البرلماني الايراني الى تهديدات وفرص العالم الرقمي ، مؤكدا ضرورة حفظ المصادر الطبيعية والاهتمام بالطاقات الشبابية ومكافحة الفقر والظلم.

ونوه في جانب اخر من حديثه الى المفاوضات الطويلة التي جرت حول الاتفاق النووي وادان اجراءات اميركا المناقضة للاعراف والقوانين الدولية بعد خروجها من الاتفاق واضاف، ان واشنطن وبعد خروجها من هذا الاتفاق الدولي اتخذت سياسة فرص الحد الاقصى من الضغوط ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وتهدد الدول الاخرى لتقطع علاقاتها الاقتصادية مع ايران.

انتهى ** 2342