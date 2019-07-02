ظريف: ايران ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي ان نفذت اوروبا التزاماتها تجاهها

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: ان ايران ستبقى ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي ان نفذ الاتحاد الاوروبي و E3 التزاماتهم الاقتصادية تجاه ايران.

واضاف: من الان فصاعدا، ستنفذ ايران التزاماتها في اطار الاتفاق النووي بما يوازي تنفيذهم لالتزاماتهم ، هل رضيتم الان ؟ .

وقد اصدرت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني ووزراء خارجية الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي المانيا وفرنسا وبريطانيا اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا طلبوا فيه من ايران العودة الى سقف 300 كغم المسموح به في الاتفاق النووي لمخزون اليورانيوم المخصب.

وكانت ايران قد حددت مهلة شهرين للاطراف الاوروبية في الاتفاق النووي للعمل بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي وعلقت تنفيذ بعض التزاماتها في اطار الاتفاق مؤكدة بانها ستتخذ الخطوة الثانية في نهاية المهلة المحددة ان استمر الحال كما هو عليه.

انتهى ** 2342