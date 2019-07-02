مسؤول عسكري ايراني: قواتنا المسلحة سترد بحزم على اي اعتداء

وفي كلمة له امس الثلاثاء خلال ملتقى اقيم لتكريم ذكرى الشهداء في قرية ويريج التابعة لمدينة قم جنوب العاصمة طهران، اكد العميد بوردستان بان اميركا اليوم هي في اضعف حالاتها وقال، انه وفي ظل مقاومة الشعب الايراني فقد ابتعد العدو عن اهدافه لكنه مع ذلك لم يكف عن مؤامراته وهو مستمر بها .

واعتبر المسؤول العسكري الايراني ان ثقافة الثورة الاسلامية قد عبرت الحدود واصبحت لها تاثيرات في دول شمال افريقيا واميركا اللاتينية .

واضاف العميد بوردستان، انه لو ارادت دولة ما القيام باعتداء على الجمهورية الاسلامية الايرانية فانها ستواجه برد حازم من قواتنا المسلحة ، وعلى الشباب ان يعلموا بان الراية اليوم هي بايديهم وان الشهداء هم من سلموها لهم.

انتهى ** 2342