برلماني ايراني: تصريحات وفد الامارات مناقضة للواقع وعديمة القيمة سياسيا وجغرافيا

وفي كلمته التي القاها الثلاثاء في المؤتمر الدولي الثاني لتطوير النظام البرلماني المنعقد في موسكو، قال بزشكيان في الرد على تصريحات رئيس الوفد البرلماني الاماراتي، ان بعض الدول الساذجة في المنطقة تواكب اميركا في هذا المسار الخاطئ.

واضاف، انني اجدد التاكيد هنا مرة اخرى سيادة ايران الوطنية الكاملة على الجزر الايرانية الثلاث في الخليج الفارسي ومن المؤكد اننا في هذا الصدد نرفض ادي ادعاء مناقض للواقع وغير حقيقي وغير قانوني وفاقد للقيمة السياسية والجغرافية.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع على الدوام سياسة الصداقة والجيرة الجيدة مع جميع الدول الجارة واضاف، اننا وبهذا الصدد انصح رئيس وفد الامارات انه من الافضل بدلا عن توجه الاتهامات الفارغة والمكررة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ان يفكر بمبادرات وافكار ايران لتوفير الامن وارساء الاستقرار والتعاون الاقليمية وكذلك خفض التوترات وحالات سوء الفهم في المنطقة وان لا يسمحوا باستخدام اراضيهم للعدوان والتآمر.

واضاف، ان هذا النهج الخاطئ من شانه ان يؤدي للمزيد من صعوبة ايجاد الثقة المتبادلة بين دول المنطقة ولن يساعد على السلام والاستقرار الدائم فيها.

انتهى ** 2342