سفير ايران ومفتي عمان يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات العالم الاسلامي

وفي هذا اللقاء الذي حضره ايضا الملحق الثقافي الايراني علي موسوي، تباحث الجانبان بشان العلاقات الثنائية واحدث تطورات العالم الاسلامي.

واستعرض السفير الايراني مواقف طهران ازاء القضايا الاقليمية والدولية ، واشار الى صمود وثبات الشعب الايراني امام منطق القوة الذي يمارسه الاستكبار وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية داعية للسلام والاستقرار في العالم وبناء على التعاون المتبادل فقد دخلت في مسيرة طويلة للمفاوضات النووية والتي اسفرت عن الاتفاق النووي الا انه ومع مجيء الرئيس الاميركي الجديد الى سدة الحكم وسحب بلاده من الاتفاق توفرت الارضية لتقويض الاتفاق.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار السفير الايراني الى تعاون مفتي عمان العام في تاسيس المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية وشخصيته البارزة والمعتدلة واكد ضرورة حضوره في الاجتماعات العليا للمجمع معربا عن امله بان لا يكون كرسي عمان خاليا في اجتماعات مفكري العالم الاسلامي لان مكانة عمان تحظى بالاهمية بالنسبة لايران.

واشار الى ان مؤتمر الوحدة الاسلامية سيعقد في طهران قريبا ، موجها الدعوة لمفتي عمان العام والمفكرين البارزين في السلطنة للحضور فيه.

بدوره اشار المفتي العام في سلطة عمان الى الدور المهم للتقريب بين المذاهب الاسلامية، معربا عن الرغبة بالحضور في مثل هذه الاجتماعات او ارسال مندوبين عنه.

انتهى ** 2342