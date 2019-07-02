وزير الاتصالات الايراني: الشركت الايرانية الناشئة حققت تطورا مذهلا

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي اينستغرام تحدث آذري جهرمي عن حضوره منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في داليان بالصين وكتب: ان طرح منجزات الشباب الايراني في المحافل الدولية امر يبعث على الفخر.

واضاف: لقد حضرت ندوة علمية خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في داليان بالصين واشرت الى التقدم المذهل للشركات الايرانية الناشئة (ستارت اب) في ايران وكذلك البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم اجبت على اسئلة الحاضرين.

واوضصح بانه سيلتقي اليوم الاربعاء، وزير الاتصالات الصين وكذلك امين عام منظمة التعاون الفضائي لاسيا واوقيانوسيا ، كلا على انفراد ، للبحث في سبل تنمية التعاون الاقتصادي في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكذلك الابحاث الفضائية المشتركة للدول الاعضاء في هذه المنظمة .

انتهى ** 2342