ظريف: اذا التزمت اوروبا بتعداتها في الاتفاق النووي فسنلتزم به

وقال ظريف اليوم الاربعاء للصحفين بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء فيما يتعلق بتعهدات اوروبا الاحدى عشر التي جاءت في الاتفاق النووي : بعد خروج ترامب من الاتفاق كان لنا اجتماع مع وزراء خارجية ثلاثة دول اوروبية وبعدها اجتماعين مع الوزراء الاعضاء في الاتفاق النووي.

واضاف: في الاجتماع مع البلدان الاوروبية الثلاث، والاجتماعين التاليين، اعلن الاوروبيون عن 11 تعهدا وتشمل بيع النفط الايراني، اعادة عائدات النفط الايراني ، الاستثمار في ايران، الشحن والنقل، والملاحة الجوية والبحرية، وهذه التعهدات اعلن عنها رسميا في ذلك اليوم، وتعهد الاوروبيون بتنفيذها.

واوضح وزير الخارجية الايراني ان الاوروبيين لم ينفذوا ايا من هذه التعهدات الاحدى عشر، كما ان آلية اينستكس لا وجود لها، وحتى اذا تم اطلاقها فستكون مقدمة الى 11 تعهدا ، لذا يتعين على الاوروبيين تنفيذ هذه التعهدات.

وتابع قائلا: لقد قلنا صراحة أننا سنلتزم ، طالما ان أوروبا ملتزمة بالاتفاق النووي، لكن كما ينفذ الأوروبيون تعهداتهم، فاننا بدورنا سنقوم بالمثل.

*م م * ۱۰۴۹