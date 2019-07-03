شركة إيرانية تنتج اجهزة منزلية بجودة عالمية

والمنتجين الجديدين يشملان ثلاجة سايد باي سايد وغسالة ذكية واوتوماتيكية بالكامل تسمى "هارموني" تم عرضهما والبدء في إنتاجهما الشامل خلال إجتماع عقد مساء امس الثلاثاء بمشاركة مسؤولين وخبراء من الشركة ومنطقة كيش الحرة فضلا عن وكلاء الشركة في أنحاء البلاد.

وحسب المتخصصين من شركة "اسنوا"، فإن انتاج هذين الجهازين يأتي رغم الحظر الامريكي وبعد عمل طويل وشاق وتم تصميمهما من قبل المتخصصين الإيرانيين وبامكانهما التنافس مع أفضل الماركات التجارية العالمية في هذا القطاع.

وحول ميزات هذه المنتجات أشار نائب رئيس مجموعة "إنتخاب" الصناعية "امين مناني" في حديث مع مراسل (إرنا) إلى التصميم الأنيق والعملي يمشي مع احتياجات الأسرة الإيرانية فضلا عن سهولة النفاذ والتبريد الذكي في تخزين المواد الغذائية على المدى الطويل، وفلاتر ضد الرائحة وإنخفاض مستوى استهلاك الطاقة مع علامة A + فضلا عن استخدام المحولات في نظام المحرك.

ومن الميزات الاخرى لهذه الثلاجة حسب المسؤول هي الذكاء في تحديد مواقيت استراحة العائلة حيث يتم تلقائيا تقليل نشاطها والصوت التي يخرج منها بنسبة ۱۱بالمائة.

وقال ان هذا النجاح إلى جانب الأنشطة الأخرى لصناعات الأم في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية في إيران يشير إلى نمو صناعة الأجهزة المنزلية في البلاد ومنها اسنوا ومن المقرر ان يتم الكشف عن منتجات جديدة أخرى حيث يمكننا القول بأننا نصمم أجهزة منزلية بجودة عالية وقدرات إيرانية كاملة.

ويتم تصدير حوالي ۲۵ بالمائة من حجم الإنتاج في هذه الشركة إلى بلدان الشرق الأوسط كما يتم تسويق منتجات الشركة في السوق بخمس علامات تجارية هي أسنوا ودوو وبست وتكنوغاز وكارينو كارلو.

وخلص المسؤول الى أن الحصول على شهادات ومعايير دولية في مختلف مجالات النشاط، بما في ذلك جائزة الجودة الأوروبية، يعكس صلابة الشركة لتحقيق طموحاتها وافاقها المستقبليه في تعزيز قدرات إيران الإنتاجية في مجال الأجهزة المنزلية.

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