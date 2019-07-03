قائد الثورة: الحج عمل سياسي وتكليف ديني

وعلى اعتاب ايفاد حجاج بيت الله الحرام استقبل قائد الثورة الاسلامية صباح اليوم الاربعاء المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج.

وشدد قائد الثورة الاسلامية في اللقاء على ان الدفاع عن المظلومين مثل اليمنيين والفلسطينيين عمل سياسي، وهو ذات التعاليم الاسلامية وهو واجب والبراءة من المشركين فريضة .

واضاف سماحته : ان مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق المسؤولين عن مناطق الحج ومن ضمنها توفير امن الحجاج ولكن عليهم في ذات الوقت ان لا يضفوا الطابع الامني على اجواء الحج ويجب احترام الحجاج وصون كرامتهم لانهم ضيوف الرحمن واضاف، انه على المسؤولين عن الحج (في السعودية) التعامل باسلوب مناسب مع الحجاج خلال فترة تواجدهم في مكة والمدينة.

وانتقد اية الله الخامنئي من يعتبرون الحج مجرد مناسك عبادية وقال : ان الحج عمل سياسي وتكليف ديني لكنهم عندما يمنعون هذه التحركات السياسية انما يمنعونها بسياسة مناهضة للدي . انما یقولون لیس لکم الحق ان تنتقدوا امریکا فهذه حركة سياسية شيطانية.

ولفت سماحته الى ان عداء المستكبرين واميركا الحقيقي للشعوب المسلمة هو العداء للحقائق الاسلامية التي لو تخلوا عنها لزال العداء واضاف : أعداء الأمة الاسلامية سيضطرون في النهاية للركوع في مواجهة الاسلام .

يتبع..

*م م*۱۰۴۹