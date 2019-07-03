المتحدث باسم الخارجية:لا نعقد الأمل على "اينستكس" ونعتبرها غير كافية

وفي تغريدة له على موقع "تويتر" اليوم الاربعاء كتب موسوي: لا احد في الحكومة يأمل على الالية المالية الاوروبية "اينستكس" لكننا لم نغلق الباب بوجهها.

واضاف المتحدث باسم الخارجية : نحن لا نعتبر اينستكس كافيا بل نراه تمهيدا لتنفيذ الالتزامات الاوروبية الاحدى عشر التي لم تف بها الدول الاوروبية.

واكد موسوي مازلنا ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق النووي ونتابع حقوقنا ومطالبنا من خلال هذا الاتفاق.

وكان موسوي قد أكد، في تصريح أدلى به قبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة لدراسة الاتفاق النووي، إن ايران ترفض اينستكس فيما لوكان صورياً وشكلياً وسنتخذ الخطوة الثانية في الموعد المحدد.

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