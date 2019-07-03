إيران تحقق الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء

وقال "مرتضى براري" اليوم الأربعاء خلال اجتماع في محافظة جارمحال وبختياري (جنوب غربي إيران)قال ان إيران وبرغم من الحصار دام لاكثر من 40 عامًا نجحت في تحقيق الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء وذلك بفضل جهود شبابها.

واضاف "لقد حققت إيران إنجازات مهمة في صناعة الفضاء على مدار العقد الماضي، حيث احتلت إيران المرتبة الأولى بين دول المنطقة والحادية عشرة على مستوى العالم مؤكدا ان إيران بإطلاقها القمر الصناعي الفضائي "اميد" صار تاسع بلد في العالم يمتلك الدورة الكاملة لتكنولوجيا الفضاء.

وشدد أن الخبراء الإيرانيين الآن لديهم العلم و الخبرة بمنصة الإطلاق والقاذفة والقمر الصناعي ومحطة الاستقبال ومحطة بيانات الأقمار الصناعية مما يعتبر شرفا للبلاد.

وقال إن تكنولوجيا الفضاء في البلاد ستستقر خلال السنوات العشر المقبلة كما تم إطلاق قمرين صناعيين في العام الماضي مشددا على أن إطلاق القمر الصناعي على مسافة 500 كيلومتر تصل إلى مدار 36 ألف كيلومتر في طور الإنجاز، كما سيتم استكمال ثلاثة أقمار صناعية في هذا المجال.

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