محافظ السليمانية : ظروف الحظر لا تغيّر من علاقاتنا مع ايران

واضاف أبوبكر في حوار مع "ارنا"، ان اقامة خط طيران مباشر بين السليمانية و سنندج (غرب ايران)، وايضا انشاء مدن اقتصادية وصناعية مشتركة بالقرب من الحدود وافتتاح منفذ سيرانبند و توأمة مدينتي السليمانية وسنندج من المواضيع التي يتم بحثها خلال الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

كما اشار الى 529 كيلومتر هو طول حدود السليمانية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ واضاف : ان الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة يتعلق بجميع الاطراف ولذلك يجب التنسيق بين العراق والجمهورية الاسلامية على اعلى المستويات بهذا الشأن.

هذا ويزور محافظ السليمانية مدينة سنندج لحضور ملتقى وطني للمشاهير الأكراد الذي بدأ اعماله الثلاثاء في قاعة مولوي بجامعة كردستان بحضور عدد من المسؤولين المحليين والأجانب، بمن فيهم حجة الإسلام علي يونسي المساعد الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون القوميات والأقليات الدينية، والفنان مظهر خالقي.

وافتتح الملتقى الذي يستمر على يومين اليوم بقراءة رسالة رئيس الجمهورية حسن روحاني ورسالة اخرى من رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

والقى محافظ كردستان (غرب ايران) بهمن مراد نيا كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى، وفي الختام سيجري تكريم أبرز الشخصيات الكردية المعروفة في المجالات الثقافية و الفنية والاجتماعية والرياضية والموسيقى والعلوم .

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