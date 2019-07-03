طهران تعزّي موسكو بضحايا الغواصة الروسية

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان موسوي اعرب عن اسفه جراء وقوع حادث الحريق في احدى الغوّاصات الروسية والذي اسفر عن مصرع عدد من طاقمها، معزيا بالمناسة الحكومة والشعب الروسيين ولاسيما ذوي هؤلاء الضحايا ومعلنا عن تضامنه معهم.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت في بيان لها الاثنين، عن اندلاع حريق في احدى الغواصات التابعة لها حين القيام بمهامها في المياه الاقليمية الروسية، مما ادى الى مقتل 14 بحارا كحد ادنى من طاقم هذه الغواصة.
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طهران / 3 تموز / يوليو / ارنا – اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي عن مواساته الى الحكومة والشعب الروسيين على خلفية مصرع عدد من بحارة الغواصة الروسية التي تعرضت الى حادث الحريق حين اداء مهامها في المياه الاقليمية الروسية.
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان موسوي اعرب عن اسفه جراء وقوع حادث الحريق في احدى الغوّاصات الروسية والذي اسفر عن مصرع عدد من طاقمها، معزيا بالمناسة الحكومة والشعب الروسيين ولاسيما ذوي هؤلاء الضحايا ومعلنا عن تضامنه معهم.
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