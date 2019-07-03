آية الله قاسم : ينبغي للعالم الإسلامي ان يتحد في مواجهة الهيمنة الأمريكية

و اضاف آية الله قاسم، اليوم الاربعاء خلال كلمته في مؤتمر الدولي تعنوان "حقوق الإنسان في أمريكا من وجهة نظر قائد الثورة الإسلامية" المقام في محافظة قم المقدسة (وسط)، قائلا ان شعاري "الموت لأمريكا" و "هيهات منا الذلة" هي هتافات مناسبة في مسار المواجهة ضد أمريكا لكنها غير كافية.

واجرى العالم البحريني البارز مقارنة بين حقوق الانسان من وجهة نظر القران الكريم والغرب؛ واصفا الانسان من المنظور القراني بانه مخلوق الهي؛ وقال : ان حقوق الانسان الاسلامية تنطلق من قاعدة الهية ايضا وعليه فإن كافة الحريات الانسانية مرهونة برعاية حقوق سائر افراد المجتمع.

مؤتمر حقوق الانسان في امريكا من وجهة نظر قائد الثورة الاسلامية، بدأ اعماله منذ يوم امس الثلاثاء بالتعاون مع منظمة حقوق الانسان الشبابية، وجرت نشاطاته اليوم الاربعاء بحضور جمع من طلاب الحوزات العلمية في قم المقدسة.

محاور المؤتمر تدور حول قضايا عديدة، بما فيها دراسة أسس حقوق الإنسان الأمريكية، انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في الولايات المتحدة، الحروب والاعتداءات الأمريكية، نماذج حول انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الولايات المتحدة في العالم اليوم، وايضا تراجع القوة الأمريكية.

انتهی**2054/ ح ع **