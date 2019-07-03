وزير الاتصالات الايراني : إيران فرصة عظيمة للاستثمار الأجنبي في مجال التكنولوجيا

و اضاف اذري جهرمي اليوم الاربعاء في حديث مع مراسل "ارنا" على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة داليان الصينية، قائلا ان إيران والصين تقيمان علاقات اقتصادية واسعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع : كما قلت في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي، ان الاقتصاد الرقمي يعد فرصة لدول العالم بما في ذلك إيران وقد وفّر مساحة لتطوير التعاون والمشاريع المشتركة.

و أشار وزير الاتصالات الايراني إلى تقدم الصين في مجال تكنولوجيا المعلومات، مبينا ان إيران تسعى إلى تطوير التعاون الدولي مع الصين وان خطة العمل التي نتبعها الآن تكمن في إنشاء سوق إقليمية يتم متابعتها حاليًا بعضوية كل من إيران وروسيا وتركيا وأذربيجان.

كما نوه الى انه سيجري مباحثات منفصلة اليوم من كل من وزير الاتصالات الصيني وكذلك امين عام منظمة التعاون الفضائي في اسيا والمحيط الهادئ (ابسكو).

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