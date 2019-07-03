محافظة كردستان تستضيف ملتقى وطنيا لتكريم رواد الادب والفن

كما حضر مراسم افتتاح الملتقى المساعد الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون القوميات والأقليات الدينية "حجة الإسلام علي يونسي"، وبدات هذه المراسم بقراءة رسالة رئيس الجمهورية حسن روحاني، وايضا كلمة حافظ كردستان "بهمن مراد نيا".



وافاد مراسل "ارنا" من مدينة سنندج، ان فكرة تنظيم اول ملتقي وطني لتكريم المشاهير الكرد طرحت العام الماضي في محافظة كردستان، حيث لقيت ترحيبا واسعا ولاسيما من جانب اهالي المحافظة الذين ابدوا رغبة كبيرة في لقاء رواد الادب والفن والموسيقى من ابناء محافظتهم.

وتضمن هذا الملتقى برامج مصاحبة عديدة بمافيها الامسيات الشعرية التي استضافت كوكبة من مشاهير والادباء والشعراء الكرد.

ومن اهم الاحداث التي تخلّلت برامج الملتقى يشار الى عودة الفنان الايراني المخضرم من اهالي كردستان "مظهر خالقي" قبل يومين الى محافظة كردستان برفقة محافظ السليمانية (العراقية) عبر حدود باشماق، وذلك بعد فراق استمر 38 عاما.

انتهى ** ح ع