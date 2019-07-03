مباحثات ايرانية - يابانية في طهران حول نزع السلاح والحدّ من ظاهرة التسلح

طهران/ 3 تموز/ يوليو/ ارنا- قال القائد العام للحرس الثوري اللواء "حسین سلامی" : ان قدراتنا العالمية اليوم مرموقة ومعروفة وذات طاقات ردع عالية وقد تمكنا في الساحة الحقيقية من تحطيم الهيمنة الاميركية المصطنعة المتولدة في الاجواء النفسية على صعيد العالم.. وقد اعلنوا اخيرا بانهم لا يعتزمون المواجهة مع ايران وكان هذا في الحقيقة تراجعا قد خططوا له من اجل الخروج بماء الوجه من ورطتهم هذه.