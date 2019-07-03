مباحثات ايرانية - يابانية في طهران حول نزع السلاح والحدّ من ظاهرة التسلح

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان هذه المباحثات عقدت برعاية المدير العام لشؤون السلام والامن في الخارجية الايرانية "رضا نجفي"، ومدير عام شؤون نزع السلاح والحدّ من التسلح بوزارة الخارجية اليابانية "تومويوكي يوشيدا".
واتفق الجانبان خلال المباحثات على استمرار المشاورات بين طهران وطوكيو في هذا الخصوص.
انتهى ** ح ع
طهران / 3 حزيران / يونيو / ارنا – عقدت اليوم الاربعاء في طهران مباحثات ثنائية بين ايران واليابان حول قضايا نزع السلاح والحدّ من التسلح.
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان هذه المباحثات عقدت برعاية المدير العام لشؤون السلام والامن في الخارجية الايرانية "رضا نجفي"، ومدير عام شؤون نزع السلاح والحدّ من التسلح بوزارة الخارجية اليابانية "تومويوكي يوشيدا".
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