صالحی: ايران الاسلامية قائمة على التماسك الوطنی والتنوع الثقافی

وفي كلمة القاها صالحي مساء اليوم الاربعاء خلال مراسم اختتام الملتقى الدولي لمشاهير الكرد بجامعة كردستان (في محافظة كردستان- غرب)، اكد صالحی على وجود التعايش والامن والتعامل بين جميع الطوائف ومكونات الشعب الايراني على مرّ العصور ومواصلة هذا التضامن لحد الان.

واعتبر، الثقافة والفن الايراني على مدى الاف السنين بانهما يشكلان جزءاً من التراث النبيل في العالم؛ مشيدا بعراقة اللغة والادب والشعر الكردي.

وقال وزير الثقافة الايراني : نحن بحاجه الى تحرك هذين الجناجين اي التضامن والتنوع الثقافي في الفترة الراهنة من التاريخ اکثر من ای وقت مضی وذلك نظرا لمحاولات الاعداء الغاشمة لكسر احد هذين الجناحين.

واكد صالحي ان التماسك الوطني والتنوع الثقافي لطالما كانا حصنا منيعا في حماية البلاد.

انتهى**2018/ ح ع **