الرئيس روحاني يهنئ بمناسبة اليوم الوطني في روسيا البيضاء

ونوّه روحاني في برقية التهنئة بمسار التعاون الايجابي والعلاقات القائمة على اسس الصداقة بين ايران وروسيا البيضاء؛ متطلعا الى تنامي العلاقات الثنائية اكثر فإكثر وذلك في ضوء الطاقات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
وفي الختام، اعرب رئيس الجمهورية عن امله لنظيره البيلاروسي بالسلامة والازدهار، ولشعب روسيا البيضاء بالسعادة والرقي.
انتهى ** ح ع
طهران /3 تموز / يوليو / ارنا – بعث رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" برقية الى نظيره البيلاروسي "الكساندر غريغوروفيتش لوكاشنكو" مهنئا اياه بمناسبة حلول اليوم الوطني في هذا البلد.
ونوّه روحاني في برقية التهنئة بمسار التعاون الايجابي والعلاقات القائمة على اسس الصداقة بين ايران وروسيا البيضاء؛ متطلعا الى تنامي العلاقات الثنائية اكثر فإكثر وذلك في ضوء الطاقات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.
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