دراسة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وآذربيجان

وخلال هذا اللقاء الذي جرى اليوم الاربعاء في باكو، تمت دراسة الانشطة والاستثمارات المشتركة للقطاع الخاص وشبه الحكومي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان في اطار بعض المشاريع الاقتصادية وكذلك دور ودعم برلماني البلدين في تنفيذ هذه المشاريع.

واعرب الجانبان عن ارتياحهما لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 70 بالمائة واستعرضا مسيرة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في اطار عدة مشاريع اقتصادية مشتركة منها انشطة مصنع انتاج السيارات في مدينة نفتجالا الصناعية الواقعة على بعد 168 كم الى الجنوب من باكو ومشاريع قيد التنفيذ لوحدات انتاج الشاحنات والادوية وقطع غيار السيارات.

يتبع ** 2342