السفارة الروسية في لندن: لا يمكن توقع التزام ايران الكامل بتعهداتها في الاتفاق النووي

وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتبت السفارة الروسية في لندن: لا يمكن التوقع من ايران الالتزام الكامل بتعهداتها في حين ان الاطراف الاخرى تستخف بتعهداتها.

ودعت السفارة الروسية في التغريدة ايران لابداء قدر اكبر من ضبط النفس تجاه تباطؤ الاطراف الاخرى في تنفيذ تعهداتها.

وكانت ايران قد اعلنت قبل اقل من شهرين وقف بعض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي وفقا للبندين 26 و 36 من الاتفاق ، بسبب تقاعس الاطراف في تنفيذ تعهداتها ، وحذرت بانه لو استمر الحال على ما هو عليه في نهاية المهلة المحددة فانها ستبادر الى تنفيذ الخطوة الثانية من اجراءاتها.

انتهى ** 2342