وفد برلماني ايراني يلتقي نائب رئيس البرلمان الاذربيجاني

وقال تاجكردون خلال اللقاء الذي جرى الاربعاء، ان المشتركات والاواصر التاريخية والثقافية والدينية العميقة بين البلدين تستوجب الا تسوء العلاقات بينهما ابدا.

واشار الى دور برلماني البلدين في تطوير العلاقات الثنائية واشار الى الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني اكتاي اسد اوف الى طهران العام الماضي واضاف، ان الزيارات المتبادلة من شانها ان تعزز العلاقات بين البلدين.

ووصف العلاقات بين البلدين بانها استراتيجية وقال، اننا نرغب بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

كما اشار الى دعم مجلس الشورى الاسلامي للمشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين .

من جانبه اكد نائب رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني اهمية اللقاءات بين رئيسي البلدين وكذلك الزيارات المتبادلة بين مسؤوليهما لتطوير العلاقات الثنائية.

واشار ضيافت عسكر اوف الى ان العلاقات بين البلدين مبنية على اسس قانونية راسخة واضاف، ان الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الجارين والصديقين في مختلف المجالات من شانها تطوير التعاون بينهما.

وتابع قائلا، ان جمهورية اذربيجان تولي اهمية خاصة لتنمية العلاقات مع الدول الجارة خاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان العلاقات بين برلماني البلدين لعبت دورا مؤثرا في هذا المجال.

واكد بان اللقاءات والمحادثات المستمرة بين مجموعتي الصداقة البرلمانية بين البلدين تؤدي دورا مهما في ترسيخ العلاقات البرلمانية.

واعتبر المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين بانها تلبي مصالحهما وقال، ان استكمال مشروع الممر الدولي للنقل "شمال -جنوب" يحظى باهمية فائقة من هذه الناحية.

كما اشار الى تنفيذ البلدين عدة مشاريع اقتصادية مشتركة واضاف، ان جميع الظروف مهياة للناشطين الاقتصاديين الايرانيين لمزاولة انشطتهم الاقتصادية في جمهورية اذربيجان بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وكان الوفد البرلماني الايراني يرافقه عدد من اعضاء غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية قد وصل الى باكو الاربعاء في زيارة تستغرق يومين.

والتقى الوفد الاربعاء وزير الاقتصاد الاذربيجاني شاهين مصطفى اوف كما تفقد الميناء التجاري الدولي لجمهورية اذربيجان في منطقة "الت" الواقعة على بعد 70 كم الى الجنوب من العاصمة باكو.

انتهى ** 2342