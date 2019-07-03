وزير الامن: ايران لا تتفاوض تحت وطاة ضغوط الاستكبار العالمي

وفي كلمة القاها مساء الاربعاء خلال مراسم احياء ذكرى آية الله قاسمي سوادكوهي من شهداء حادث تفجير مقر الحزب الجمهوري بطهران عام 1981 (من قبل زمرة خلق الارهابية) ونجله الشهيد حجة الاسلام محمد صادق قاسمي، في المسجد الجامع بمدينة قائمشهر شمال ايران، قال الوزير علوي، ان الرئيس الاميركي ادرك الان بان الحظر وخلافا لتصوراته لم يعد باي فائدة لبلاده وان الشعب الايراني اصبح اكثر وحدة وتلاحما.

واشار وزير الامن الايراني الى اختراق الطائرة الاميركية المسيرة للاجواء الايرانية واضاف، ان طائرة التجسس الاميركية تم اسقاطها على الفور بعد دخولها المجال الجوي الايراني وان الاستكبار الذي كان يعتزم استهداف 3 نقاط في البلاد قد تراجع عن ذلك خوفا.

واكد بان الشعب الايراني بقيادته الفذة سوف لن يسكت على اي عدوان تتعرض له البلاد وسيرد على ذلك بكل قوة وحزم.

واشار الى محادثات بعض المسؤولين الامنيين من دول اوروبية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، انه تم الاعلان في تلك المحادثات بانه لو ارتكب الاستكبار اي عدوان فاننا سوف لن نلتزم الصمت.

انتهى ** 2342