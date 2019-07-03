مستشار الرئيس الايراني يذكّر ترامب بمصير كارتر

واوردت وكالة الصحافة الفرنسية، ان آشنا حذّر في تغريدة له باللغة الانجليزية ترامب من الاستماع الى مواقف وزير الخارجية الاميركي دونالد ترامب الذي يسعى دوما للنزاع والصدام.

واضاف مستشار روحاني موجها خطابه الى ترامب: عليك الاستماع الى نصيحة مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون بدلا عن بومبيو.

وكان كارلسون قد وجه الشهر الماضي نصيحة الى ترامب بعدم شن هجوم عسكري على ايران.

وتابع آشنا: اننا في الماضي اسقطنا رئيسا للجمهورية في اميركا وبامكاننا ان نفعل الامر ذاته مرة اخرى.

وكتب ايضا: ان ترامب يمكنه انهاء دورته الرئاسية عبر الاستماع الى كلام بومبيو.

انتهى ** 2342