مسؤول ايراني : حاکم هرات یتطلع الي تنمية التبادل التجاري مع خراسان الرضوية

وفي حديث هاتفي مع مراسل "ارنا" اليوم الخميس، اشار" علي رسوليان" الذي يزور حاليا مدينة هرات في افغانستان علي راس وفد اقتصادي، الي نتائج لقائه مع حاكم هرات"رحيمي"؛ مبينا انه تم في هذا اللقاء مع البحث حول تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

واضاف، ان رحيمي وصف العلاقات الايرانية - الافغانية بانها تاريخية وعريقة واكد بانه لايمكن لاي بلد ولن نسمح له المساس بالعلاقات بين البلدين.

وقال مساعد محافظ خراسان الرضوية (شرق)، ان حاكم هرات اعلن خلال اللقاء استعداده لعقد لجنة مشتركة بين المحافظات الحدودية الايرانية والافغانية ومتابعة قضاياها؛ كما بحث الجانبان في توفير الطاقة لافغانستان عبر خراسان الرضوية بشكل مستدام في اطار التعاون المشترك بين المحافظتين وازالة اي العراقيل من مسار التبادل التجاري في منفذي دوغارون واسلام قلعة، وتامين السلع والشاحنات التي ترسل من ايران وتوفير التسهيلات الرفاهية للمصدرين.

واشار رسوليان الى دراسه سبل التعاون بين محافظتي هرات وخراسان الرضويه في مجال خدمات البنية التحتية والاستثمار المشترك، ضمن المواضيع التي طرحت بين الجانبين؛ مضيفا ان الجانب الافغاني رحب بتنمية التعاون بين المدن الصناعية في محافظتي خراسان الرضوية وهرات وتطوير الوحدات الصناعية وعقد لجنتي الامنية والحدودية بين المحافظتين وتعزيزها.

واضاف هذا المسؤول الايراني، كما تم خلال اللقاء مع حاكم هرات التاكيد علي الاسراع في تنفيذ مشروع طريق خواف - هرات السككي وتقرر ان يزور حاكم هرات مدينة مشهد المقدسة في اطار تنمية العلاقات الاقتصادية بين خراسان الرضوية وهرات.

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