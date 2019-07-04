سیاسیون باکستانیون یستنکرون سیاسات امیرکا ویعلنون دعمهم لايران

جاء ذلك خلال ندوة عقدت في مدينة اسلام اباد امس الاربعاء تحت عنوان "تطورات المنطقة ودور باكستان" من قبل مجلس وحدة المسلمين بحضور المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني نعيم الحق والامين العام لمجلس وحدة المسلمين العلامة راجا ناصر عباس والقيادي في حزب الشعب السناتور رحمان ملك والقيادي في حزب تحريم انصاف (الحزب الحاكم) اعجاز جودري والرئيس السابق لمجلس الشيوخ الباكستاني نير حسين بخاري اضافة الى عدد اخر من السياسيين البارزين والخبراء السياسيين.

واعن الخطباء في الندوة معارضتهم الشديدة لنهج القوى الغربية في المنطقة ومنها سياسات ترامب الهجومية تجاه ايران واكدوا بانهم لا يدعمون ابدا مغامرات القوى الغربية خاصة سياسات اميركا ضد جارتهم ايران.

وقالوا انه ينبغي على اسلام اباد اتخاذ اجراءات جادة في مسار تعزيز العلاقات مع الدول الجارة ومنها ايران وحث الخطى في مسار اداء دور بناء لتبديد الهواجس في المنطقة.

يتبع ** 2342