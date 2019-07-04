مسؤول برلماني : ملتقى المشاهير الكرد بوابة للتعريف بمحافظة كردستان الي العالم

وقال نعمتي في حوار مع مراسل ارنا مساء امس الاربعاء علي هامش المراسم الختامية للملقتى، انه من شأن هذه الملتقيات ان تكون وسيلة للترويج الطاقات المتوفرة في محافظة كردستان في مختلفة المجالات الثقافية والفنية وبما يستهم في استقطاب المزيد من السياح والتنمية لدى هذه المحافظة.

ونوه المسؤول البرلماني الي تقديم عدد من المشاهير ورواد الادب والفن الكردي خلال ملتقى المشاهر الكرد؛ داعيا الى مواصلة هكذا نشاطات وعقد ملتقيات اوسع لتحقيق الهداف المنشودة فيها.

وجرت المراسم الختامية لمؤتمر المشاهير الكرد مساء امس الاربعاء بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي سيد عباس صالحي وجمع من المسؤولين المحليين والاجانب ومحبي الثقافة الكردية في صالة مولوي بجامعة كردستان.

انتهي** 1453/ ح ع**